AFP Giovinazzo, prestazione inutilmente buona

Ennesima delusione per l', che nel posticipo della 20esima giornata del campionato di A1, pur meritando un altro risultato, si è arresa all'perdendoMister Marzella schiera dal primo minuto Belgiovine, Rubio Civit, Le Berre, De Bari e Mattugini.colpisce a freddo segnando a 32" dall'inizio. Al 12' c'è un cartellino blu per Olmos Robles ma Le Berre non approfitta del tiro diretto. Il pareggio momentaneo è solo rinviato perché al 15' va a segno. Cinque minuti dopo arriva la rete da poco fuori area dell'attesissimo exche smorza l'esultanza. Pochi secondi e, dalla sinistra della porta avversaria, trova il varco giusto. Al 24' Mura aggancia Illuzzi dopo averlo a lungo marcato stretto fisicamente e mentalmente; nel tiro diretto per cartellino blu,spedisce la pallina in rete senza esitazioni consentendo agli ospiti di chiudere la prima frazione in vantaggio.La ripresa comincia con i liguri molto ben schierati in difesa ma al 7', dopo aver fatto infuriare i tifosi per una palla persa,si inventa un tiro tanto angolato quanto preciso che colpisce il palo interno e termina in rete. Subito dopo ancora l'attaccante argentino va in percussione centrale, salta l'uomo, alza la palla ma prende la traversa. Mura e Colamaria si lanciano in contropiede in superiorità numerica ma si perdono nell'ultimo passaggio davanti alla porta. All'11' il Sarzana commette il decimo fallo, Colamaria opta per un tiro diretto di prima intenzione che sbatte centrale sul corpo di Corona. Al 14' tornano in vantaggio i rossoneri grazie adche poi nello stesso minuto si fa trovare smarcato in area e appoggia ancora la pallina in rete con estrema eleganza. Due minuti dopo Garcia Bielsa commette un fallo da cartellino blu esu tiro diretto finta, mette a sedere il portiere e accorcia le distanze. I biancoverdi cominciano un tiro al bersaglio dalla distanza ma al 20'non può sbagliare trovandosi tutto solo, al limite dell'area, in posizione centrale.Con la rete del capitano spezzino si chiude un match che penalizza ancora una volta nel risultato l'AFP Giovinazzo. Come in altre occasioni, la formazione biancoverde vende cara la pelle, lotta persino ad armi pari con la terza in classifica ma poi non raccoglie quei punti che sarebbero stati utilissimi per provare a muoversi dal penultimo posto. Per i giovinazzesi la gioia di riabbracciare e riapprezzare un talento cresciuto in città e ormai maturo come l'indimenticato ex Domenico Illuzzi.