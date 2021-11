L'AFP Giovinazzo pareggia allo scadere a Matera

Il derby del sud del campionato di A2 su hockey su pista termina in parità. Il risultato digara della terza giornata, è diComincia bene la squadra ospite che al 4' passa in vantaggio con un rigore trasformato da. All'8' il pareggio lucano conche approfitta di un tiro diretto dopo un cartellino blu per Mezzina. Sul finire del primo tempo c'è un cartellino blu per De Bari eva a segno su rigore.Nella ripresa, cartellino blu per Pozzato ma Bavaro non approfitta del tiro diretto, così come non ne approfitta Vargas Salafia. Al 10' l'arbitro D'Alessandro mostra il cartellino blu a Mezzina e a Vargas Salafia, e addirittura il rosso a Bavaro. Tre minuti dopoè autore del pareggio momentaneo che dura fino al 16', ovvero fino alla rete di. Turturro e Antezza sprecano su tiro diretto e a 18" dalla sirena, al termine di una gara molto fallosa, arriva il gol dello stessoper il definitivo 3-3.Per il valore dell'avversario e per come si era messa la gara, questo risultato è un punto guadagnato per i biancoverdi che restano al secondo posto.