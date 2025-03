AFP Giovinazzo, il settimo posto si allontana

Sfuma l'aggancio al settimo posto per l'che ieri sera, nella 21esima giornata di campionato, è uscita sconfittadalla trasferta contro l'Al Pala Rovagnati di Biassono sono i padroni di casa a passare in vantaggio al 3': Galimberti riparte in contropiede, salta un avversario, serve Zucchetti, il quale la passa immediatamente ache, sempre di prima, chiude nel migliore dei modi la rapida triangolazione. Due minuti dopo si assiste ad un pregevole no look di Marzonetto che diventa un assist per il gol del capitanoche certifica l'ottimo avvio della squadra allenata da Jaquierz. Nell'ultimo giro di lancette della prima frazione vien fuori il cuore biancoverde:parte da solo contro tre avversari e il suo tiro passa sotto Velazquez. A 4" dal riposo c'è addirittura il pari: Colamaria lancia dal centropista la pallina che si alza e viene deviata al volo da, posizionato sotto porta.Al 4' della ripresa, gli arbitri Eccelsi e Nicoletti puniscono con un cartellino blu Marzonetto ma Tabarelli si fa sfuggire l'occasione del tiro diretto. Proprio quando i biancorossi sono in difficoltà trovano il gol del nuovo vantaggio: all'11' Uva accelera sulla corsia destra, vede crearsi un varco per cambiare gioco e aprire una triangolazione, simile a quella della prima rete, che porta alla doppietta di. Al 21' l'Hockey Roller Club commette il decimo fallo ma il tiro diretto di Colamaria non entra. La tensione in pista si alza ma il risultato non cambia più.Il Monza vince 3-2, consolida il suo settimo posto e allontana l'AFP, che avrebbe potuto agganciarlo e invece ora è distante sei punti. I biancoverdi restano quindi ottavi ma devono sempre guardarsi le spalle perché Viareggio vince con il Novara e il Sarzana batte addirittura il Forte dei Marmi, per cui le due formazioni si avvicinano, a soli due punti. Sabato prossimo al PalaPansini arriva proprio il Viareggio, vincere diventa obbligatorio.