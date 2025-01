AFP Giovinazzo, il ritorno del "Mastino"

Il girone di ritorno del campionato di A1 comincia con una seconda novità in casa AFP Giovinazzo.La società presieduta da Francesco Minervini ha infatti annunciato che si aggregherà alla squadra Antonio Dagostino.Per il difensore classe '87 con il vizio del gol, soprannominato "il mastino" dalla tifoseria, si tratta di un ritorno, sia sui pattini dopo un periodo di pausa, sia in biancoverde.Torna nell'ambiente in cui è cresciuto, sotto la guida di Pino Marzella esonerato qualche giornata fa, fino a diventare un punto di riferimento e che gli ha permesso di indossare la maglia della Nazionale con la quale ha partecipato anche a competizioni internazionali.Ha vissuto il decennio di permanenza in massima serie disputando 242 gare e segnando 94 reti, poi brevi avventure nella nostra zona.L'ultima volta in biancoverde è stata nella stagione 2022/2023: non scese in pista in campionato ma giocò in quattro gare di Coppa Italia di serie A2, segnando un gol."Non servono presentazioni per te, bentornato a casa Antonio" ha scritto la società che dopo aver tesserato Xavier Cardoso ha cercato di dare ancora più solidità ad una compagine dall'ossatura giovane.