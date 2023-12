AFP Giovinazzo, col Vercelli è scontro salvezza

Partita di fondamentale importanza quella di questa sera al PalaPansini per la 10^ giornata del campionato di serie A1 di hockey su pista. L'affronterà l'che al momento la precede di un sol punto in classifica.I biancoverdi sono a caccia della seconda vittoria stagionale. Per 8 turni hanno raccolto solo sconfitte, alcune di queste forse anche immeritate, fino al 4-10 subito col Monza senza mai esser in partita che ha fatto temere una pericolosa regressione. Una settimana fa, per fermare subito il nascente scetticismo, è arrivata la reazione, ovvero la tanto agognata prima vittoria per 5-4 in casa del Breganze penultimo. Prima avanti il Giovinazzo, poi la rimonta dei veneti e infine, a 11" dalla sirena, il tiro diretto trasformato dache è valso la vittoria e l'aggancio in classifica e che ha contribuito a far del giocatore francese uno dei best five di giornata.I ragazzi di Marzella ospitano un Vercelli terzultimo che segna poco ma che, di contro, fa registrare una media gol subiti in linea con quella di altre squadre del centro classifica. La squadra piemontese finora ha vinto una volta, pareggiato due giornate fa e perso gli altri incontri, l'ultimo dei quali contro il Bassano con il risultato di 0-4. Un risultato che i pattinatori in casacca nero-giallo-verde, allenati dae capitanati da, cercheranno di far dimenticare.Chi vincerà lo scontro, già importante in chiave salvezza, si prenderà il terzultimo posto in classifica.Data l'importanza del match, la società ha deciso per l', affinché l'AFP Giovinazzo possa contare sulla spinta dal proprio pubblico.