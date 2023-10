AFP Giovinazzo, che passivo!

La squadra detentrice del titolo nazionale è sicuramente il peggior cliente che una neopromossa possa incontrare, soprattutto alla prima giornata di un campionato di massima serie da cui mancava da 5 anni. Il risultato però è andato ben oltre le aspettative più nefaste, dal momento che l'AFP Giovinazzo è uscita sconfitta 0-12 contro l'Hockey Trissino.Il tecnico Marzella, in tribuna per squalifica, schiera un quintetto iniziale composto da Dangelico, i nuovi arrivati Le Berre e Bartes e i giovinazzesi Colamaria e Mezzina. Ad aprire le marcature la rete diche al 5' compie un tunnel ai danni di Le Berre e infila il portiere. Passano pochi secondi ecapitalizza un contropiede; stesso minuto, ancoratira indisturbato e la pallina finisce in rete per una copertura dello specchio non impeccabile da parte di Dangelico.mette a sedere il portiere per il momentaneo 0-4, il pokerissimo nasce da un affondo sulla corsia di sinistra che trova poi in areapronto a ribadire in rete al 14'. Va in golmentre Mendez Ortiz si fa parare un rigore. L'occasione più nitida dei biancoverdi porta la firma di Mezzina ma sul finire del primo tempo gli ospiti incrementano il vantaggio conSi rientra dagli spogliatoi con un parziale pesantissimo che cresce con le reti immediate di. Il tiro al bersaglio dei veneti perde di intensità, i padroni di casa coprono meglio la propria porta e cercano più volte di lanciarsi in contropiede, ma il gol non arriva. Al 17' arrivano invece le reti die diche chiudono il match sullo 0-12, risultato che strappa gli applausi sportivi del pubblico di casa che riconosce la forza dell'avversario titolato.Prossimo incontro il 18 ottobre fuori casa in quel di Grosseto… e lì le cose dovranno andare diversamente per dimostrare che il primo passo falso è dovuto solo alla oggettiva bravura di chi detiene scudetto e Supercoppa.