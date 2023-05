AFP Giovinazzo, bentornata in A1

La squadra più blasonata dell'Italia meridionale torna nell'hockey che conta. L'AFP Giovinazzo vince 9-3 contro il Forte dei Marmi e conquista la matematica promozione in serie A1 con un turno d'anticipo. Nella serata che vede il tecnico Pino Marzella in tribuna per via del cartellino rosso guadagnato a Salerno, ad aprire le marcature è Colamaria al 4', mandando in visibilio il pubblico del PalaPansini. Passa un solo minuto e Santeramo si inventa un tiro che scavalca il portiere e si accomoda sotto l'incrocio dei pali. All'8' segnano anche Mezzina e nuovamente Santeramo, mentre al 12' Mura segna da fuori area accarezzando il palo interno. Al 18' Mura fallisce un contropiede facile facile e Bicicchi ne approfitta per mettere a segno il primo gol dei toscani. Prima dell'intervallo si registrano le reti di Mura e Ambrosio per il momentaneo 6-2. Nella ripresa, Mura spedisce la pallina alle spalle del portiere al 4'. All'11 altra rete di Santeramo con un altro tiro da fuori. Uno scambio sotto porta regala a Mura uno dei gol più semplici. Al 15' Chereches prova ad accorciare le distanze. Non accade più nulla di rilevante fino al termine perché ormai il risultato è consolidato e va a referto come 9-3. La larga ed entusiasmante vittoria sul Forte dei Marmi consente all'AFP Giovinazzo di guadagnare una attesa promozione in serie A1 di cui ormai mancava solo l'ufficialità, al termine di una intera stagione da protagonista. La compagine biancoverde può dunque tornare in massima serie dopo cinque anni di sofferenza dovuta al fatto di non essere lì dove la nostra piazza merita. Ora la febbre del sabato sera può davvero tornare a contagiare tutta la città come negli anni più belli dello sport dei pattini e stecche.