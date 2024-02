Academy Giovinazzo, tutto facile con il Nettuno Bisceglie: 8-1

Tutto facile per l'come da pronostico. I biancoverdi liquidano il Nettuno Bisceglie (il risultato) nel corso della ripresa: gli ospiti, penultimi in campionato, ci mettono tanto impegno, ma si sciolgono come neve al sole di fronte a, autore di una tripletta,(due centri) e compagni.Nel sedicesimo turno del girone A di serie C2, il tecnico de Biase, privo di Bavaro, non vuole correre rischi e schiera tutte le sue stelle. Le intenzioni dei padroni di casa sono buone, tanto da creare numerose azioni da rete. Sono le avvisaglie dell'uragano-che si sta per abbattere sul Nettuno, che capitolano sotto i colpi del giovinazzese, autore del vantaggio e, durante il primo tempo, anche del raddoppio dei biancoverdi. E non sarà mica finita qui per lui. All'intervallo è 2-0.Al rientro in campo, capitansegna il 3-0,cala il poker (4-0), poi ancoraspinge in rete il gol della cinquina, 5-0. I giovinazzesi dominano in lungo e in largo e anchesi unisce alla festa con la rete del 6-0 che archivia la partita. Non c'è più storia. Il Nettuno, però, ha la forza di segnare il gol della bandiera (6-1), mentre l'Academy riprende a spingere sino a trovare il 7-1 di(tripletta per lui). La chiude, new entry biancoverde per l'8-1.Il club del presidente, alla nona vittoria stagionale, è così terzo a -2 dal Boemondo C5, sconfitto dalla nuova capolista Cassano C5 e saldamente in zona play-off. Nel prossimo turno, in programma sabato 17 febbraio, i giovinazzesi saranno impegnati nel derby di Molfetta contro la. Si gioca alle ore 16.00.