A1: Iris superlativa, è quarto posto a Desio

Prestazione straordinaria quella dellache al Pala Banco di Desio conquista un ottimo quarto posto in occasione della seconda tappa del campionato italiano di serie A1, andata in scena ieri sera.Il quartetto di ginnaste pugliesi in gara, guidato dai tecnici accompagnatori, mostra in pedana il potenziale di cui è capace. Il capitanoal cerchio chiude con un, alla palla la bielorussaporta a casa uno strepitosoalle clavette fa segnare sul tabellone un, a chiudere ildial nastro.Per l'Iris il punteggio finale divale un quarto posto di assoluto valore, alle spalle di mostri sacri della ritmica italiana come la Ginnastica Fabriano, vincitrice di tappa con 92.700, davanti alle padrone di casa della San Giorgio 79 Desio (81.550) e Udinese terza con 79.650. In classifica generale l'Iris è quinta con il punteggio complessivo di 152.150 con il quarto posto occupato dal Forza e Coraggio Milano (152.300) non distante.Podio della generale che ripercorre fedelmente quello di tappa con Fabriano prima (175.550), davanti a San Giorgio 79 (167.650), terzo posto per Udinese con 154.350). Prossimo appuntamento è quello con la terza tappa del campionato italiano, prevista per il 20 e 21 marzo in quel di Fabriano.