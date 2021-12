A Bisceglie evento per la presentazione della squadra di serie A

Sarà Bisceglie ad ospitare sabato 18 dicembre, alle ore 18.00 in piazza San Francesco, la presentazione della squadra di serie A dellaUn evento che gode del patrocinio delUn momento importante per celebrare la compagine presieduta dache ha sedi a Giovinazzo e Bisceglie, da alcuni anni nel gotha della ginnastica ritmica italiana e che nella passata stagione ha toccato l'apice con il quarto posto alla Final Six Scudetto, tenutasi a Torino nello scorso mese di aprile.Sarà, inoltre, l'opportunità per conoscere le ginnaste che portano in alto i colori dell'Iris con la partecipazione di, ginnasta bielorussa in forza all'Iris, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nell'all around individuale e campionessa del mondo al nastro in Giappone nello scorso mese di ottobre.Spazio ai protagonisti di questa splendida realtà ed alle esibizioni che arricchiranno il pomeriggio nel cuore della città.