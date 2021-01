Zona arancione: mercato settimanale di Giovinazzo aperto questa mattina

Si svolgerà regolarmente questa mattina, venerdì 22 gennaio, ildi Giovinazzo.Questa è la risultanza dell'incontro delriunitosi nelle scorse giornate per discutere dei provvedimenti da assumere per contrastare la diffusione del Covid-19 e per adeguarsi alle disposizioni governative in materia, che collocano la Puglia in zona arancione.Mercato settimanale sì, dunque, con un'ordinanza sindacale che sarà firmata nelle prossime ore e che darà anche qualche indicazione in più sui controlli all'ingresso, oggetto di parecchie polemiche la scorsa settimana. Di certo, come confermatoci dallo stesso sindaco, i controlli saranno ripristinati ai varchi non appena l'ordinanza sarà in vigore.L'invito a tutti gli avventori, ma soprattutto agli ambulanti, è a rispettaree pertanto ad indossare correttamente la mascherina, a detergersi le mani prima e dopo aver toccato buste o merce (la speranza è che sugli alimenti non mettano mani tutti come abbiamo più volte riscontrato, ma che siano i venditori ad imbustare i prodotti) ed a mantenere le distanze di almeno un metro da persone non conviventi, evitando capannelli.