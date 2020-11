Xylella, partito il monitoraggio ARIF nell'agro di Giovinazzo

A partire da ieri, 26 novembre, l'Agenzia Regionale Attività Irrigue Forestali (ARIF) ha avviato nell'agro di Giovinazzo l'attività di monitoraggio per verificare la presenza o meno dellaSi tiene a precisare che Giovinazzo risulta compresae che l'operazione, a cura dei professionistinon sarà invasiva né distruttiva, ma prevede esclusivamente l'ingresso nei fondi agricoli e l'eventuale prelievo di piccolissime parti di pianta.Il monitoraggio è in corso in tutte le province pugliesi ad eccezione di quella di Lecce.«Nonostante l'emergenza Covid-19 assorba gran parte delle nostre energie, non perdiamo di vista il lavoro sinergico con le altre istituzioni per continuare a monitorare questioni importanti come la xylella - dichiara il sindaco-. Il comparto agroalimentare per noi è una filiera portante della nostra economia e dobbiamo fare tutto il possibile perché sia tutelata».