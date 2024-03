"Voci dalla Palestina", l'incontro di Sinistra Italiana Giovinazzo

Appuntamento fissato per domenica 17 marzo in Sala San Felice

L'ala più progressista della politica nazionale italiana si è sempre mostrata sensibile alle tematiche che riguardano il Medioriente. Non fa eccezioneche vuole accendere i riflettori su quanto sta accadendo nella striscia di Gaza e nei territori controllati dall'autorità palestinese.Domenica 17 marzo, la locale sezione ha quindi organizzatoun incontro-dibattito pubblico in cui riflettere sul conflitto che sta provocando migliaia di morti in quei territori. Alla serata giovinazzese interverranno Mohammad Afaneh, Presidente della Comunità Palestinese di Puglia e Basilicata; Iyas Jubeh, regista, mediatore culturale, che sarà in collegamento da Gerusalemme; Claudia Lerro del Coordinamento Provinciale Associazione Italia/Palestina.La moderazione sarà affidata a Domenico Mortellaro, scrittore e criminologo. I saluti e le conclusioni saranno affidate alla segreteria di Sinistra Italiana Giovinazzo. Inizio previsto per le ore 18.00 in Sala San Felice.