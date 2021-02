“Vivo”, il nuovo singolo di Raffaele Depalo

Il Covid-19, con tutte le circostanze tristi che ne sono derivate, è diventato fonte di ispirazione per molti artisti, che hanno trovato nella forma d'arte a loro più congeniale un modo per comunicare e reagire contro la minaccia incombente del virus e le limitazioni della vita sociale. È stato così anche per, cantautore di origini giovinazzesi e oggi residente a Mesagne (Brindisi), che si presenta nuovamente al pubblico con il singolodisponibile dalla mezzanotte oggi su tutte le piattaforme musicali.è una fotografia del nostro modo di vivere odierno, cambiato bruscamente da quel marzo 2020, da quando divieti e paure hanno congelato il piacere della socialità e la "normalità", a cui non facevamo quasi caso prima della pandemia, ha cominciato a mancare come l'aria. Al testo della sua canzone Depalo affida le sue speranze e quelle di ciascuno di tornare ad un mondo senza mascherine e guanti, dove ci si possa avvicinare all'altro con gioia e fiducia e si riprenda a festeggiare con entusiasmo maggiore occasioni e festività, sacrificate in questo anno difficile.Il musicista e cantante nato a Giovinazzo, in un dialogo ideale con un bambino, invita ad affrontare con coraggio le restrizioni imposte per il contenimento del contagio a cogliere l'opportunità di riscoprire la bellezza delle piccole cose e ad avvertire la consapevolezza che bisognerà ricostruire nuovi stili di vita in cui i valori più importanti dovranno essere il faro guida.aveva già tradotto l'anno scorso in musica e parole le ansie del periodo pandemico con il brano "Ce la faremo", che trasmette un messaggio di resistenza e resilienza a portata di tutti. "Vivo", invece, vuole descrivere la stanchezza di mesi di limitazioni e solitudine, ma è al tempo stesso un grido di liberazione, con cui esprimere il bisogno sempre più urgente di riprendere una vita piena.«Ho voluto immaginare un incontro casuale, per strada, con un bambino - ci ha spiegato l'autore del singolo -, a cui dico che la vita vera non è quella che stiamo vivendo, fatta di mascherine, obblighi e divieti. Questa è solo una bruttissima parentesi, un momento, che chiuderemo per poi tornare alla normalità. Il mio è un messaggio di speranza».Di Depalo sono parole, musica e arrangiamento, ma a suonare il brano, oltre al cantautore brindisino d'adozione, ci sono i bravi musicistinvece, il videoclip porta la firma di Giosuè Ruggiero e vede la presenza di Antonio Destino, nei panni del bambino.potrà essere ascoltato da YouTube( a questo link ) e Digital Store, oltre che sulla pagina ufficiale Facebook e Instagram di Raf Depalo.