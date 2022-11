Violenza sulle donne, stasera una performance in piazza Vittorio Emanuele II

È stata scelta la centralissima piazza Vittorio Emanuele II per celebrare degnamente laQuesta sera, 25 novembre, inci sarò una interessante manifestazione organizzata dalladella sezione di Giovinazzo, col patrocinio del Comune di Giovinazzo ed in collaborazione con ilSaranno proprio studenti e studentesse ad esibirsi in una performance su strada con gli attori della compagnia teatraleLa regia sarà curata da Cecilia Maggio.I saluti dell'amministrazione comunale saranno portati dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone. A Maria Deliso, presidentessa Fidapa, il compito di fare da padrona di casa.La partecipazione della cittadinanza sarebbe un segno tangibile di un cambio di mentalità quanto mai necessario per vincere la battaglia contro la violazione dei diritti delle donne.