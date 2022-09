Violenza sulle donne, candidati a confronto a Giovinazzo

L'Associazionescende in campo per parlare di parità di genere e tematiche che debbono sempre restare in cima all'agenda politica.Lo fa organizzando l'evento "Dalla disparità di genere alla violenza sulle donne" nella splendida cornice giovinazzese, pensato come occasione di riflessione e di crescita in termini di consapevolezza sulle profonde radici strutturali della disparità di genere, così da riuscire a vederla, riconoscerla e fermarla prima ancora che questa diventi violenza.La violenza esercitata sulle donne è, infatti, il risultato della mancanza di parità di genere, un chiaro riflesso di un'asimmetria di ruoli e potere, che limita di fatto la libertà delle donne, impendendo loro di esprimersi al pari degli uomini in molti ambiti della vita pubblica e privata.«L'evento, che si svolgerà a Giovinazzo in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 19.00 si occuperà di una tematica di cui troppo poco sentiamo parlare e abbiamo, pertanto, deciso, come associazione, di ascoltare coloro che ci rappresenteranno in Parlamento», dichiarano le socie dell'Associazione.Tra i partecipanti alcuni dei prossimi candidati alle elezioni del 25 settembre: nello specifico M«A noi poco importa di chi siederà in Parlamento, a noi interessa solo che l'attenzione sulla parità e, dunque, sulla violenza di genere resti sempre alta», concludono la Presidente dell'Associazione,Krizia Colaianni, e le associate Tiziana Cucci e Stefania Girone.I saluti istituzionali saranno portati dal sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, a cui farà seguito l'intervento dell'assessora alle Pari Opportunità, Vincenza Serrone. All'incontro pubblico interverrà la parlamentare uscente del Movimento 5 Stelle, Francesca Galizia.