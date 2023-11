Nonsoloil25novembre: a Giovinazzo concerto lirico di sole donne

: questo il titolo del flash mob che si terrà sabato 25 novembre a partire dalle ore 10.30 nel territorio del V Municipio di Bari, organizzato dallein collaborazione con numerose altre realtà del territorio.Obiettivo: accendere i riflettori contro la violenza di genere non solo nell'occasione della Giornata internazionale, quella, appunto, del 25 novembre, ma durante tutto l'anno.«Riteniamo fortemente che non si debba ricorrere a una manifestazione annuale per parlare di violenza maschile contro le donne; bisogna invece insistere quotidianamente sulle matrici della violenza. Il rischio è che il 25 novembre diventi un po' come l'8 marzo, una festa commerciale. Per questo motivo, nella consapevolezza e nella fermezza di questo pensiero condiviso da tutte, abbiamo deciso che il 25 novembre per noi sarà un giorno di silenzio, mentre tutti gli altri 364 giorni dell' anno continueremo a parlare con l' obiettivo e la speranza che le cose possano cambiare», dichiara Krizia Colaianni, Fondatrice dell'Associazione La Forza delle Donne.Il pericolo, secondo gli organizzatori, è l'eccessiva strumentalizzazione della Giornata Internazionale. Un rischio che non ci si può permettere, specie a fronte delle proporzioni sempre più vaste e devastanti che il fenomeno della violenza sta tristemente assumendo.Giusto, quindi, dare luogo ad azioni simboliche come dipingere le panchine di rosso o indossare le scarpe dello stesso colore, ma solo se a tali gesti coincide un messaggio concreto che si voglia trasmettere quotidianamente alle nuove generazioni.Quello che la manifestazionevuole far comprendere è, in definitiva, che la giornata del 25 novembre non è che una tappa del lungo cammino che ancora bisogna fare.«Bisogna cercare di coinvolgere tutta la collettività– continua Colaianni – Si deve comprendere che la violenza sulle donne non è l'occasione di una passerella ma un momento importante di riflessione in cui anche i nostri governanti – maggioranza e opposizione – dovrebbero 'stringersi' a difesa di principi superiori, non perdendo l'occasione di mostrarsi compatti su un tema così grave e importante. Come associazione fortemente impegnata sul territorio ci piacerebbe che da parte di tutti fosse sentito e colto l'invito a dimostrare che certi temi non sono temi di parte, né hanno colore politico».Se quella del 25 novembre sarà una giornata di silenzio, il giorno 26 novembre sarà dedicato alla musica e all'ascolto. Alle ore 19.30, presso, si terrà un concerto lirico di sole donne dal titoloorganizzato da Krizia Colaianni e Sandro Petruzzelli in collaborazione con l'associazione culturale "La Macina".