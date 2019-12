Villa Comunale: il VIDEO della nuova fontana centrale

2 minuti Accesa la fontana centrale della villa comunale Carico il lettore video...

Ilche vi proponiamo è ad uso e consumo di chi per lavoro è lontano da Giovinazzo e magari ci viene una volta l'anno, in estate.Si tratta della nuova fontana centrale dellatornata ai giovinazzesi ieri sera, 22 dicembre 2019 dopo sei mesi circa di cantierizzazione. Un breve contributo filmato girato da noi poco dopo il conto alla rovescia scandito dal Sindaco Tommaso Depalma, sedutosi sul bordo della grande vasca insieme ai bimbi, protagonisti anche loro della breve cerimonia.Lo zampillio è un ritorno all'antico, visto che i più anziani ricordavano la fontana attiva fino a fine anni '60 del secolo scorso, ma già ad inizio del decennio successivo (ci hanno raccontato) appariva spenta e sfregiata. Insomma, gli attuali quarantenni non ne hanno mai vista una attiva.Risponde ad un progetto sobrio, che speriamo non sia in alcun modo imbrattato dall'inciviltà che dalle nostre parti è sempre in agguato (ieri sera si sono viste già scene non esattamente edificanti, come fiori ed aiuole calpestati e selfie con scarpe che hanno imbrattato i bordi della grande vasca).Come ha ricordato il Sindaco Tommaso Depalma,Desta perplessità in molti, tuttavia, l'illuminazione scarsa sul versante della Scuola "San Giovanni Bosco".Due differenti sorti per le aree giochi: più illuminata quella interamente nuova, anche grazie all'ausilio dell'impianto esterno,, complice la presenza di un doppio filare di lecci che nessuno però pare aver valutato. Se non si interverrà, questo rappresenterà un ostacolo alla sicurezza dei piccoli. Non siamo tecnici, ma occhio e croce bisognerà. Al più presto. E secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, già da oggi i manutentori saranno al lavoro per operare.