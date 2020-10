Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione del palasport di via Sottotenente Donato De Ceglie-via Tenente De Venuto a Giovinazzo. Il progetto, interamente finanziato dal "Patto per la città di Bari", prevede lavori per una durata di 295 giorni e un importo complessivo di poco più di 440 mila euro.«Tantissima storia sportiva è stata scritta qui dentro» ha affermato il Sindaco, riferendosi ai successi conseguiti dall'Afp in campo nazionale e internazionale e alle performances delle formazioni giovanizzesi in altre discipline sportive prima e in alcuni casi anche dopo la costruzione del PalaPansini.«Confidiamo che le opere si possano concludere nei tempi previsti perché il Covid scombina i piani ma molto presto, ne sono certo, questo posto tornerà a regalare grandi emozioni e a far vivere belle storie» ha aggiunto.Il direttore dei lavori é l'architetto, mentre l'architettosi occuperà del coordinamento della sicurezza. I lavori seguiranno il progetto, in linea con le nuove normative e accattivante da un punto di vista estetico accattivante, realizzato dall'ingegnere. L'impresa esecutrice è la Murgolo srl.«Qui torneranno giovani, ragazzi che vogliono fare sport e soprattutto il pubblico. È importante tenerlo a mente perché un'altra vita esisterà specie quando ci saremo lasciati la pandemia alle spalle» ha sottolineato il primo cittadino giovinazzese.