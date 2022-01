Vento forte da nord e temperature in picchiata su Giovinazzo

Temperature in picchiata su tutto il nord barese sin dalle scorse ore, ma a far la differenza nella percezione saranno le forti correnti settentrionali.Quest'oggi, venerdì 21 gennaio, i valori termici continueranno a scendere su Terlizzi, dove la massime non supereranno gli 8-9° e le minime toccheranno a fatica i 3°. Tra venerdì è sabato un ruolo importante lo giocherà la forte ventilazione settentrionale che imperverserà per oltre 24 ore. Tempo variabile, con qualche possibilità di pioggia alternata ad ampie schiarite. Mare molto mosso.Minime della notte di sabato 22 gennaio saranno vicine allo zero termico,Attese gelate dopo qualche residua precipitazione piovosa. Attenzione al vento, che continuerà ad imperversare. Massime di sabato mai sopra i 7°.Poco nuvoloso domenica 23 gennaio, giornata caratterizzata da un aumento dei valori massimi che toccheranno finalmente di nuovo i 10°. Ancora vento forte di maestrale e tramontana sino a lunedì, quando le temperature minime riscenderanno sui 3°. Mare ancora agitato.La giornata più fredda, secondo gli esperti, dovrebbe però essere quella di martedì 25 gennaio, quando su Giovinazzo al mattino ci sarannoMaggiori aggiornamenti nel consueto meteo on line dalla mezzanotte tra sabato e domenica.