Venerdì all'Odeion di Giovinazzo c'è la proiezione di "Ricomincio da noi"

Non è mai troppo tardi per rinascere e cambiare vita. Nell'appuntamento con il cinema di venerdì 13 maggio 2022, allverrà proiettata infatti una frizzante commedia inglese,(2017) di Richard Locraine, in cui si racconta una storia di rinascita, quando l'età avanza e gli imprevisti contraccolpi della vita non possono essere affrontati in altro modo se non cercando di godersi le piccole gioie quotidiane e le relazioni sincere di amicizia e di amore. La protagonista, dopo il naufragio del suo matrimonio, si ritrova ultrasessantenne a reinventarsi un'esistenza nuova. L'antica passione per la danza, nuove amicizie e un tardivo ma sincero sentimento per un uomo le permetteranno di ricominciare.Nonostante qualche stereotipo e ingenuità, il film è un inno alla vita che può offrire piacevoli sorprese, anche quando ormai tutto sembra perduto. Un invito all'ottimismo e all'entusiasmo che non guasta in questi tempi un po' bui. Salutiamo quindi l'arrivo della primavera con una pellicola briosa, per condividere con il nostro pubblicoqualche ora di evasione e una riflessione sul sentimento che colora la vita di ognuno di noi, a qualsiasi età.Si fa sala alle 19.30 e si accede tramite abbonamento o biglietto del costo di 10 euro. In base alle disposizioni di legge inerenti all'emergenza sanitaria, è necessario entrare indossando la mascherina FFP2.Inoltre, per incentivare la presenza del pubblico più giovane, a partire da questa serata sarà attiva una promozione che prevede per ogni coppia di Under 40 due ingressi con un unico biglietto.Per prenotazioni e info, contattare il numero 3401062022.