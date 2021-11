Tornerà a riunirsi in presenza il Consiglio comunale di Giovinazzo. Lo farà venerdì 19 novembre alle ore 18.30, ma a porte chiuse per via del nuovo rialzo dei contagi da Covid-19. Assicurata la consueta diretta streaming sul sito e sui canali comunali.In caso di mancanza del numero legale, la massima assise cittadina si riunirà in seconda convocazione, alla medesima ora, sabato 20 novembre.Sul piatto del dibattito politico interno all'Aula "Pignatelli" ci saranno cinque punti all'ordine del giorno, tutti importanti. Si tratterà infatti di variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario, di impianti di videosorveglianza e di percolato nella discarica di San Pietro Pago.Di seguito l'ordine del giorno completo.1. Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio finanziario 2021 (art. 175, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 210 del 23/09/2021.2. Regolamento per la disciplina degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.3. Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana.4. Discarica sita in c. da San Piero Pago di Giovinazzo. Attività per ['esecuzione immediata del servizio di estrazione, trasporto e conferimento in sito idoneo del rifiuto CER 19. 07. 03 "percolato di discarica". Approvazione del verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.5. Interventi per ['eliminazione di infestanti (anche di altezza superiore a 1 mt) fortemente lignifìcate da eseguirsi in aree classificate come discariche, presso la discarica sita in località San Pietro Pago a Giovinazzo. Approvazione lavori di somma urgenza ai sensi detl'art. 163 D. LGS. 50/2016. Riconoscimento legittimità e finanziamento del debito fuori bilancio.