Vaccino 16-17anni e over 12 fragili: al via le prenotazioni

A partire da oggi, lunedì 27 dicembre,possono prenotare la terza dose di vaccino attraverso il portale www.lapugliativaccina.it La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale oppure, in caso di infezione pregressa, dal primo tampone positivo. Il richiamo del vaccino è disponibile anche perProsegue la campagna vaccinale per le persone a partire dai 12 anni, già compiuti al momento della prenotazione. In base alla tua età, puoi prenotare un appuntamento in una delle sedi vaccinali pugliesi. Si procede secondo ordine di anzianità e sulla base della disponibilità dei vaccini. Con circolare del 24 dicembre 2021, il Dipartimento regionale di Promozione della salute recepisce le nuove disposizioni emanate dal Ministero della Salute con cui si estende la platea destinataria della dose di richiamo del vaccino anti Covid-19.Si ricorda che: per le persone che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 e non si sono vaccinate entro i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandato procedere il prima possibile con un ciclo primario completo, le persone che hanno contratto l'infezione entro 14 giorni dalla prima dose, possono completare il ciclo vaccinale con una somministrazione entro 6 mesi (180 giorni) dalla documentata infezione.