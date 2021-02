Vaccini over 80: tra Giovinazzo e le altre sedi somministrate 1528 dosi nella prima giornata

Nella prima giornata di avvio della campagna vaccinale anti Covid 19 destinata agli ultraottantenni sono state somministratenelle sedi predisposte dallain tutta la ex provincia, tra ambulatori, centri distrettuali e strutture comunali. Tanti gli anziani giovinazzesi che hanno ricevuto la prima dose Pfizer-BioNTech anche in strutture fuori dal comune di residenza, mentre coloro i quali sono impossibilitati a muoversi la riceveranno in casa, secondo tutti i protocolli di sicurezza e secondo un calendario cadenzato. Qualche problema si è verificato ad inizio giornata, col Comune che è dovuto intervenire per fornire sedute per gli anziani in attesa, ma poi tutto sembra essere tornato alla normalità.«Ieri abbiamo iniziato a vaccinare la fascia di popolazione più fragile dopo gli ospiti delle RSA. Ci siamo attrezzati con una organizzazione capillare e puntuale dei punti vaccinali che oggi hanno cominciato ad accogliere gli anziani, distribuendo attrezzature specifiche e personale specializzato, per un totale di 200 operatori in tutto il territorio provinciale – ha spiegato ieri, 22 febbraio, il direttore generale ASL Bari,che ha seguito l'avvio delle procedure dal Poliambulatorio di Santo Spirito, a Bari – siamo già al lavoro, man mano che aumenteranno le categorie da vaccinare, per mettere a disposizione della popolazione strutture ancora più ampie per assicurare in tempi rapidi la vaccinazione a tutti».Trentuno le sedi ASL che in contemporanea ieri, tra mattina e pomeriggio, hanno avviato le vaccinazioni gli ultra ottantenni, sulla base delle prenotazioni arrivate che ad oggi sonoIn totale sono 55 i punti vaccino nel territorio della ASL distribuiti in modo tale da garantire almeno un presidio in ogni comune e/o aggregazione territoriale (Bitetto- Bitritto; Gravina in Puglia-Poggiorsini; Grumo Appula-Binetto). A Bari sono stati messi a disposizione 12 ambulatori di somministrazione capaci di coprire il fabbisogno dell'intera città, compresi i quartieri periferici. Agli ultra 80enni è stato somministrato vaccino Pfizer o Moderna, in base alle disponibilità dei quantitativi.Da domani e per tutta la settimana, in base al programma previsto da NOA e Dipartimento di prevenzione, le somministrazioni proseguiranno anche nelle restanti sedi.Nell'area metropolitana sono partiti nel pomeriggio l'ex Cto, il distretto unico di via Fani, l'ambulatorio di via Omodeo, i centri vaccini di Triggiano, Valenzano, Palacarbonara . Nell'area nord, vaccinatori al lavoro al Pta e all'ospedale di Altamura, e negli ambulatori diRuvo, Palo del Colle, Bitonto, Gravina, Grumo Appula, Corato, Santeramo, Terlizzi.Mentre nell'area sud le sedute vaccinali si sono tenute ad Adelfia, Locorotondo, Casamassima, Conversano, Gioia del Colle, Monopoli, Noci, Putignano, Rutigliano, Sammichele e Turi. Ogni ambulatorio è stato dotato di almeno un medico e due infermieri, con attrezzature idonee, personale specializzato e datalogger informatici per il continuo monitoraggio delle temperature al fine di tracciare ogni elemento sanitario del prodotto vaccinale.Per rafforzare il personale impegnato nella campagna vaccinale Covid19 la ASL ha reclutato e formato 53 operatori tra medici e assistenti sanitari che hanno aderito al bando nazionale della Protezione civile, emanato lo scorso 11 dicembre dal commissario straordinario Arcuri, per dare il proprio sostegno all'attuazione del piano di somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov-2.IlAnche il personale infermieristico è stato potenziato, grazie agli infermieri che hanno manifestato adesione all'avviso interno a supporto del Dipartimento di prevenzione per tutte le attività di contrasto alla pandemia.Di seguito l'elenco delle sedi vaccinali della ASL e i relativi indirizzi:BARIVia Vaccarella 34Via Papalia , 18Lungomare Starita, 6Vico Traversa ,11Via Omodeo, 8Via Sassari 1Ospedale Di VenereOspedale San PaoloCasa di Riposo Residenza Villa Marika Via Napoli, 234/ICentro Medico di Riabilitazione Riabilia Via Napoli, 234/IDistretto Unico di Bari - Via Caduti di Via Fani, 25Palacarbonara Via Fratelli De Filippo, 12CAPURSOVia Beato Egidio, 1TRIGGIANOPiazza Vittorio Veneto, 35VALENZANOVico Tasselli, 14MODUGNOVia Paradiso 18,FALTAMURAPiazza De Napoli N° 5Viale Regina Margherita, 67Altamura- Ospedale PerineiGIOVINAZZOVia Papa Giovanni XXIII SncRUVO DI PUGLIACorso Piave, 80PALO DEL COLLEVia Villafranca 23 Angolo Via PalestroBITETTOVia Palo 21BITONTODistretto Via Giuseppe Gomes 84Ambulatorio Sisp via Gomes 84TERLIZZIViale Indipendenza S.N.C.Po M. Sarcone Via Pasquale Fiore, 135GRAVINA IN PUGLIAVia San Domenico, 1GRUMO APPULAVia Repubblica 33MOLFETTAVia Togliatti 6/ICORATOVia Galliani 36SANTERAMO IN COLLEVia Palmiro Togliatti 5TORITTOVia Prof. Paccione, 26 c/o ex Ospedale TORITTO BAACQUAVIVA DELLE FONTIVia Vittime Di Via Fani SncADELFIAVia Conte Sabini Ex GilLOCOROTONDOVIA DIFESA snc, POLIAMBULATORIO DISTRETTUALEALBEROBELLOVIALE BARI, 28CASAMASSIMAVia Bari, 87 c/o ospedaleCASSANO DELLE MURGEPIAZZALE TEMPOIA, 1CASTELLANA GROTTEVia Francesco Valente, 2CELLAMAREVia GoriziaCONVERSANOVia Edmondo De Amicis, 36GIOIA DEL COLLEVia Ludovico Ariosto 48 C/O Ex InamMOLA DI BARICorso Italia 21MONOPOLIVia Pisonio 12NOCIViale Della Repubblica 2 C/O OspedaleNOICATTAROVia Cappuccini 90POLIGNANO A MAREVia Don Luigi SturzoPUTIGNANOSede distretto VIA DE CATALDO 1RUTIGLIANOVia San Francesco D'assisi 178SAMMICHELE DI BARIVia BuonarrotiSANNICANDRO DI BARIVia Domenico Racanelli, 1 Presso Villa ArgentoTURIVia De Donato Giannini 10ACQUAVIVA DELLE FONTICentro Medico di Riabilitazione Frangi via per Santeramo chilometro 5Via Fani snc