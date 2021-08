Vaccinazioni giovinazzesi: il PalaCozzoli di Molfetta non chiude ad agosto

APERTURA PALACOZZOLI MOLFETTA

APERTURA PALACHICOLI TERLIZZI



APERTURA SCUOLA RUTIGLIANO BITONTO

Giovinazzo ha un Punto Vaccinale di popolazione allestito all'interno della palestra della scuola "San Giovanni Bosco", ma è fatto risaputo che la ASL Bari per il momento non intende aprirlo. Se ne parlerà in autunno per le eventuali terze dosi.Intanto i giovinazzesi sono costretti a recarsi nei centri dei comuni viciniori, primi fra tutti Molfetta, Terlizzi e Bitonto. L'hub del PalaCozzoli sarà l'unico, con i baresi, a non chiudere ad agosto, rimodulando solo gli orari ed i giorni di accesso per andare incontro alle esigenze del personale.La ASL Bari ha quindi disposto che dal 2 al 6 agosto sia aperto dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.45. Dal 9 al 13 agosto cancelli aperti nei medesimi orari, mentre il 14 agosto è garantita solo in fascia mattutina dalle 8.30 alle 13.00.Dal 16 al 20 agosto, il punto vaccinale di riferimento per molti giovinazzesi sarà sempre aperto dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.45.Il 21 agosto, altro sabato, apertura solo mattutina dalle 8.30 alle 13.00.Stesso scherma nella settimana successiva: dal 23 agosto al 27 agosto accesso consentito al mattino ed al pomeriggio secondo i canonici orari, mentre sabato 28 agosto ancora ingressi e vaccinazioni garantite dalle 8.30 alle 13.00.Infine il 30 ed il 31 agosto ancora orario pieno: al mattino dalle 8.30 alle 13.00 ed al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.45.Il Centro del PalaChicoli di Terlizzi resterà regolarmente aperto sino all'11 di agosto, come ci ha confermato il Consigliere comunale terlizzese delegato ai Servizi Sociali, Francesco Barione. Poi vi sarà una chiusura per consentire al personale di godere delle meritate ferie sino al 24 agosto.Sino all'11 agosto, dunque, l'hub di Terlizzi sarà aperto il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 sino alle 13.30 ed al pomeriggio dalle 14.30 sino alle 19.00.Da oggi, 1° agosto, e fino al 6 agosto l'hub sarà aperto dalle 8.30 alle 14.00 ed al pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00. Poi, dal 9 all'11 agosto l'apertura sarà solo mattutina, dalle 8.30 alle 14.00.Il Centro vaccinale di Bitonto resterà invece chiuso per ferie dal 12 al 22 agosto.Le attività riprenderanno quindi il 23 agosto e sino al 27 le aperture saranno nuovamente solo mattutine, dalle 8.30 alle 14.00. Infine il 30 ed il 31 agosto si riprenderà con l'orario canonico dalle 8.39 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00.