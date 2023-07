Una festa per grandi e piccoli per i 32 anni della gelateria “Ice Cream” di Molfetta

In occasione deidi attività di, ricorrenza che cade, la gelateria diorganizza unadedicata ai bambini e, a seguire, una cena a base diaccompagnato da piatti salati.La prima parte della serata, a ingresso libero, sarà un momento di festa per i piccoli, che dalleavranno la possibilità di divertirsi all'insegna diLa cena invece, su prenotazione obbligatoria al costo di 20 euro, avrà inizio allesarà abbinato a. I presenti assaggeranno risotto con gelato al basilico, prosciutto con gelato al melone, gelato ricotta di bufala con riduzione alla birra scura. La serata sarà allietata da un dj set.«Siamo la terza generazione nella storia del gelato e della caffetteria, ci proiettiamo al futuro per inserire novità e portate alternative – dichiara, titolare di "Ice Cream"– oltre al gelato tradizionale, la nostra attività si propone di soddisfare le esigenze dei clienti, dal gelato gastronomico a quello vegano».Per maggiori informazioniIce Cream PastrylabVia Baccarini, 88 – 70056, Molfetta (BA)Telefono: 080 397 6298