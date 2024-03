Con “Iconiko” ritornano gelati e sorrisi nella villa comunale di Molfetta

8 foto Inaugurazione "Iconiko" a Molfetta

Nel suo essere, ilritorna in. Grazie al, inaugurato giovedì 21 marzo, rinasce il chiosco situato al centro della villa "Garibaldi", a pochi passi dal Lungomare Colonna.A dominare l'insegna dell'attività il marchio semplice, ma al contempo colorato e vivace, che trasmette lain un luogo che ha bisogno di riscatto."Iconiko" è pensato per vari momenti della giornata e propone non solo, ma anchepresenti nel polmone verde, con cornetti, waffle e altre delizie.Dietro quest'idea, espressa nel pay-off, c'è ladi una squadra didi, pronti a mettere la propria conoscenza del mestiere a disposizione anche dei palati più golosi.Non mancheranno, infatti,destinate ai più piccoli, ma anche legate alle tradizioni nostrane e alla cultura molfettese.