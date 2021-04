Un video per raccontare i 50 anni della Parrocchia Immacolata a Giovinazzo

Sono 50 gli anni di vita della, festeggiati nello scorso fine settimana con la graditissima Visita Pastorale diVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.È stata festa, nonostante il periodo pandemico, e lo è stata soprattutto perché c'è una comunità che è andata crescendo da quell'ormai lontano. Una data scolpita nella memoria di tanti e che rappresenta l'inizio di un lungo cammino insieme, che ha prodotto incontri di fede, rapporti umani rinsaldati e amore per Cristo che si è diffuso anche nelle nostre periferie.A raccontarlo bene in un video ( clicca qui per vederlo) che celebra il cinquantennale èparroco di Maria SS Immacolata e guida spirituale per tantissimi giovani, tra cui quelli che hanno realizzato il contributo filmato, che abitualmente frequentano la chiesa di viale Moro. Ma con lui sono tante le belle testimonianze che prendono per mano lo spettatore e lo conducono nella crescita di una comunità che è oggi punto di riferimento per molti a Giovinazzo.«Ecco il video che noi, giovani della parrocchia, abbiamo pensato di realizzare, ripercorrendo 50 anni di storia, di volti, di incontri, di fede, di passione e di amore per Cristo - scrivono i ragazzi e le ragazzi del rione 167 registi di un video che finirà negli archivi storici cittadini -. È stato un bel momento per riavvicinare qualche amico più lontano, per raggiungere qualche adultissimo che a causa di questa situazione epidemiologica è un po' distante, per rivedere "pietre vive" che hanno contribuito a rendere la nostra Comunità una "fontana del villaggio", per mettere in dialogo la memoria e i sogni.È stato - sottolineano - un vero e proprio viaggio che ci ha reso consapevoli di essere co-autori di questa storia, una storia che non sarebbe stata la stessa senza la sapiente guida paterna di due pastori: don Gianni e don Giuseppe.Ringraziamo chiunque ci sia stato, c'è e ci vorrà essere per continuare a testimoniare l'amore del Signore nel quotidiano. Noi siamo pronti a smontare questa nostra tenda e a rimetterci in cammino. E voi? Buon anniversario Parrocchia, buona missione "casa tra le case"!», è stato il loro messaggio conclusivo.Auguri a loro, auguri a tutti coloro i quali, pietra su pietra, hanno costruito tutto questo.