Un morto e tre nuovi contagi per Covid-19 in Puglia nelle ultime ore

TRE NUOVI CONTAGI

IL DATO ATTUALE IN PUGLIA

Un nuovo decesso per Covid-19 si è registrato nella giornata di ieri, 27 luglio, in Puglia. A renderlo noto l'Ente regionale che ha altresì comunicato che il decesso è avvenuto nel foggiano e porta il computo complessivo delle vittime a 551, di cui 152 nella Città Metropolitana ed una a Giovinazzo.Su 1052 tamponi effettuati sono stati riscontrati altri 3 nuovi contagi, uno in Capitanata e due nel Salento. Il numero dei contagiati da inizio pandemia è quindi salito a 4.592 (11 a Giovinazzo). Nella ex provincia di Bari, dunque, nelle ultime ore non si sono registrati né casi né decessi.Nella nostra regione ci sono ancora 79 persone positive al virus, di cui 15 ricoverate in ospedale e per fortuna nessuna in terapia intensiva dal 22 giugno scorso. In isolamento domiciliare ci sono 64 persone (una a Giovinazzo, si tratta di un non residente rientrato dall'estero per lavoro). I guariti, infine, salgono a 3.962 su 4.592 casi.