«L'alto senso delle istituzioni è alla base della scelta di Antonella Colaluce di presentarsi in consiglio comunale per annunciare la sua decisione davanti alla città, parlando a braccio e con grande emozione». Queste le parole con cui, presidente della massima assise di Giovinazzo, ha commentato l'annuncio delle dimissioni da parte dell'ormai ex assessore comunale al bilancio, al personale e alle parti opportunità.«Chi serve la città con amore per due ore, due giorni, due mesi, due anni o venti anni merita il plauso di tutta la comunità, anche se materialmente, in questa occasione, non le è stato rivolto» ha aggiunto, definendo quanto accaduto «un gesto davvero unico e nobile rispetto a tante cattive abitudini di una politica che spesso mostra il peggio in termini di attaccamento a poltrone e poltroncine».Arbore ha riconosciuto al'impegno profuso lodandone il comportamento «di lealtà nei confronti dell'amministrazione».