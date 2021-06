Ulteriore decisivo calo dei positivi al Covid a Giovinazzo

Giovinazzo è davvero ad un passo dal diventare libera da contagi da Coronavirus- Sars CoV2.Lo indicano con chiarezza i nuovi dati forniti nelle scorse ore dal Comune di Giovinazzo sulla scorta delle indicazioni giunte dalla Prefettura di Bari. A Giovinazzo ci sono attualmente(numeri aggiornati al 24 giugno) e questa nuovo fotografia della situazione epidemiologica in città dimostra quanto importanti siano stati due fattori: la stagionalità del virus nelle sue forme più violente e l'avanzare della campagna vaccinale.Nella nostra cittadina, come certificato dal report settimanale dell'ASL Bari, e gli ultimi hanno tutti riguardato la fascia d'età dai 50 ai 59 anni, quella che ha fatto registrare 232 infezioni dall'inizio della pandemia, il numero più alto (segue quella degli ultraquarantenni con 204).In totale da marzo 2020 sono state. Purtroppo ci sono statetra marzo 2020 e maggio 2021: il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano, primo decesso in assoluto per Covid a Giovinazzo, aveva 91 anni.Non si conosce ancora l'evoluzione della diverse varianti che si sono manifestate anche in Italia, ma attualmente il dato appare assai confortante, al netto di qualche eccesso. L'auspicio è che l'indebolimento del virus, il rispetto delle norme anti-contagio, la vaccinazione capillare delle categorie fragili e degli anziani, possa mettere al riparo da un nuovo autunno pieno di incertezze.