Ulteriore calo dei positivi al Covid a Giovinazzo: tutti i dati

Nuovi dati sulla curva epidemiologica a Giovinazzo forniti dal Comune. E si tratta di numeri incoraggianti.Secondo l'ultimo report del 4 settembre, sul territorio comunale ci sono attualmentee nessuno si troverebbe in condizioni critiche. Da inizio pandemia sono statiDato fortunatamente stabile per quel che concerne le vittime: i decessi a Giovinazzo sono stati complessivamente, secondo i dati ufficiali. Nel 2020 sono morte 7 persone e nel 2021 altre 10. Non si registrano vittime dalla metà di maggio.Dal 24 agosto scorso non si registrano contagi nella popolazione con un'età superiore ai 50 anni e nei ragazzini tra i 10 ed i 19 anni, mentre nello stesso mese si sono verificati 4 contagi tra la popolazione degli over 40. Tra i 30enni sono state 5 le infezioni accertate dal 4 agosto al 4 settembre e nello stesso periodo sono stati ben 8 i nuovi positivi al Sars CoV2 nella fascia d'età tra i 20 ed i 29 anni, la più colpita a Giovinazzo in estate.In attesa di un autunno che speriamo possa essere più sereno rispetto a quello dello scorso anno, bisogna mantenere alta la guardia, mantenendo le distanze, indossando in luoghi chiusi o affollati la mascherine ed igienizzandosi spesso le mani.