Ancora un successo per "Giovinazzo in Musica"

10 foto Giovinazzo in musica 2025

Nella serata di venerdì 16 maggio si è conclusa la rassegnaedizione 2025 che, con impegno ed entusiasmo, ha coinvolto tantissimi studenti di scuole del centro-sud Italia che ben hanno coniugato la cultura, la storia del nostro territorio alla musica.La fortunata terza edizione di "Scuole in Musica", organizzata dall'associazione culturale "Moving Music", nella nostra città è stata salutata con viva partecipazione nella gremita sala San Felice che ha ospitato la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Michele Sollecito, dei componenti dell'associazione culturale e turistica, e di molti studenti accompagnati dai docenti, dai presidi e dai genitori tutti insieme con acclamare la bellezza della musica e il talento degli studenti.Grazie alle interessanti visite guidate, condotte in modo accurato dadella, nel corso delle mattinate i partecipanti alla rassegna hanno effettuato un tuffo nella storia passata e nella cultura della nostra città. Protagonista indiscussa delle quattro intense giornate è stata proprio la musica espressa dai giovani talenti giunti a Giovinazzo da tante città e uniti da elementi cardine: la passione, lo studio, l'impegno e la dedizione. A suon di musica, di buona e bella musica, sono volati i quattro giorni interessati dall'evento che ha spaziato in tutti i generi, con performance musicali create da un'orchestra formata da ottanta elementi, da ensemble di cinque elementi, da musicisti in categoria solista, da due formazioni corali composte di settanta elementi ciascuna.La rassegna è stata palcoscenico per il talento dei giovani facendo emergere le peculiarità stilistiche e vocali in tutte le occasioni di ascolto. Le finalità principali di valorizzare i talenti musicali, di rafforzare i principi dell'inclusione e della condivisione e collaborazione, sono state raggiunte con risultati più che positivi. La musica è stata arricchita da performance di danza messe in campo da studenti che frequentano le Scuole di danza in un perfetto connubio ricco di emozioni.Il primo cittadino Michele Sollecito, nel corso della premiazione, ha posto in evidenza la valenza dell'iniziativa che sta crescendo, ha espresso il senso di stima per genitori, per i docenti e per le scuole. Il sindaco ha anche rafforzato il principio della collaborazione tra le associazioni rivolgendo i complimenti alla Touring Juvenatium che ha saputo fare squadra andando oltre il proprio orticello e ha dato la conferma che collaborare è positivo per la collettività. Il bilancio tracciato è sicuramente eccellente anche perché i presidi e i docenti hanno sottolineato quanto sia stata ottima l'organizzazione a cura dell'associazione culturale Moving Music, presieduta dalla docente di musica Antonella Siracusa, ideatrice dell'evento.Il bilancio dell'evento nelle parole della docente di musica Antonella Siracusa ideatrice e promotrice dell'evento. Ecco cosa ci ha detto.«"Giovinazzo in Musica", un'iniziativa unica nel suo genere, si conferma punto di riferimento nel panorama educativo e culturale del Mezzogiorno, con oltre mille presenze registrate nella nostra città – ha affermato la docente di musica -. Il vero cavallo di battaglia della rassegna è stato la rete, costruita con attenzione sia sul piano organizzativo che culturale: da un lato il coinvolgimento attivo delle scuole, dall'altro la collaborazione con associazioni e realtà del territorio. Attraverso convenzioni PCTO, hanno partecipato all'organizzazione studenti del Liceo Spinelli di Giovinazzo, dell'ITET Salvemini di Molfetta e, con una nuova collaborazione, del Liceo Fornari di Molfetta, formati per svolgere con professionalità ruoli di accoglienza. Altrettanto importante è stata la sinergia con le associazioni culturali locali, in particolare con, che ha integrato la rassegna con visite guidate alla scoperta del patrimonio di Giovinazzo, dedicate agli studenti.La rassegna, e non un concorso, come specificato nel nome - è stata la sottolineatura -, rappresenta un modello innovativo: non assegna voti, ma premia il valore del lavoro svolto dai dipartimenti musicali delle scuole statali, dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado. È la prima rassegna del Centro-Sud con questo approccio, mirata a valorizzare l'impegno educativo e artistico del sistema scolastico. Per l'edizione 2026, l'associazione culturale Moving Music, punta ad ampliare la rete scolastica e associativa, coinvolgendo nuovi istituti e realtà culturali del territorio, continuando così a far crescere la musica come strumento di comunità, formazione e bellezza», ha concluso Antonella Siracusa.