L'Ordine Francescano secolare festeggia i 100 anni a Giovinazzo col grande presepe vivente

è il titolo scelto dall'di Giovinazzo per l'ottava edizione del. Il 2020 sarà un anno importante, poiché ricorre il centenario della presenza dell'Ordine.Questa sera, 26 dicembre, andrà in scena la prima rappresentazione. Si inizia alle ore 19.00 nella pineta del convento e si proseguirà con gli ingressi sino alle ore 21.00. Si entra da via Molfetta, con possibilità diDomenica scorsa, 22 dicembre, causa maltempo, non era stato possibile mettere in scena il Cammino di Giuseppe e Maria da piazza Duomo sino alla pineta di via Crocifisso.Si replica domenica prossima,, sempre alle ore 19.00. Ilinvece, si inizierà alle 18.30 sul sagrato del convento con la benedizione dei bimbi e l'arrivo dei Re Magi. In caso di maltempo, una data verrà recuperata il giorno dell'Epifania, 6 gennaio.