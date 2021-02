Tutti i dati aggiornati sul Coronavirus a Giovinazzo

Il Sindaco Depalma annuncia anche l'inizio delle operazioni di vaccinazione in via Papa Giovanni XXIII

Così il Sindacouesta mattina, 22 febbraio, sul suo profilo Facbook ufficiale. Muta quindi ancora la situazione epidemiologica a Giovinazzo, con un ulteriore calo degli attualmente positivi al Covid-19, ma con un aumento di 12 unità delle persone che da inizio pandemia hanno contratto il virus. Il dato è aggiornato dalla Prefettura di Bari al 17 febbraio.La fascia d'età più colpita dal Sars CoV2 è quella tra i 50 ed i 59 anni, con 146 casi da inizio emergenza sanitaria. Tra coloro che sono morti, il più giovane aveva 57 anni, il più anziano, la prima vittima nel marzo 2020, aveva 91 anni.Depalma ha anche annunciato, come da noi anticipato in un altro articolo on line da questa notte, l'avvio delle operazioni di vaccinazione degli over 80, che a Giovinazzonella sede dell'Ufficio d'igiene in via Papa Giovanni XXIII, all'interno dell'ex punto di primo intervento.