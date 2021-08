Tutti gli appuntamenti per un sabato diverso a Giovinazzo

Sono diversi gli appuntamenti di questo sabato, 7 agosto, inseriti nel cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'assessorato alla Cultura guidato da Cristina Piscitelli.Si parte sin dal mattino, dalle 11.00 alle 13.00 e poi a sera, dalle 16.00 alle 20.30, con la mostra fotograficaorganizzata dalalla Vedetta sul Mediterraneo, in via Marco Polo, cuore pulsante del borgo antico in queste serate invaso da visitatori. Stasera è l'ultima occasione per visitarla.Nel pomeriggio, con raduno fissato per le 16.45 ai piedi di Palazzo di Città, andrà in scene un'altra edizione di(in foto una vecchia edizione, ndr),la cicloturistica organizzata dall'associazioneche percorrerà un itinerario ideato dall'etnoantropologa e guida Nunzia Fiorentino. Ci si iscrive al momento del raduno e la partenza è prevista sempre da piazza Vittorio Emanuele II alle 17.00.La biciclettata toccherà Torre Lama Castello, il Pagghiarone, Torre Daconto e Torre Mani di San Francesco nell'esteso agro giovinazzese. I partecipanti saranno dotati di cappellino e bottiglietta d'acqua.Si chiuderà poi alle 20.00, nell'atrio del Palazzo Vescovile, in via Marco Polo, sempre nel centro storico di Giovinazzo, con l'ultimo appuntamento della serata, ovvero il convegno organizzato dallasul temaAtteso relatore sarà Michele Bonserio, apprezzato cultore di storia locale.