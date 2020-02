Turismo, la Regione Puglia finanzierà un progetto per il riutilizzo di Palazzo Capitano

Ilè stato ammesso dalla Regione Puglia al bandoche finanzia progetti di innovazione sociale da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati e promossi da organizzazioni giovanili pugliesi.Nel gennaio 2019 la Giunta comunale di Giovinazzo, dopo aver preso atto della finalità dell'iniziativa che mira a costruire partenariati pubblico-privati, ha inoltrato alla Regione la propria manifestazione di interesse candidando ilAl centro dell'iniziativa ci sono le energie dei giovani e le loro idee per migliorare il territorio e sostenere le comunità mettendo in connessione Enti pubblici e organizzazioni giovanili.A breve laemanerà un bando, riservato alle associazioni giovanili, che finanzierà un progetto di importo fino afinalizzato a rafforzare i servizi di promozione turistica, creare una rete di associazioni, operatori e liberi cittadini che promuova il profilo storico, artistico, culturale, paesaggistico, enogastronomico della città creando una nuova consapevolezza circa le potenzialità della città stessa.«Quando abbiamo deciso di partecipare al bando regionale abbiamo anche specificato l'ambito prescelto per l'attività che andrà a insediarsi nella struttura, ovvero quello turistico - chiarisce il sindaco-. Questo progetto rafforza le linee già intraprese e portate avanti dalla nostra Amministrazione per la promozione turistica della città, settore sul quale stiamo investendo molto, e nel quale intendiamo continuare a investire, perché siamo certi che Giovinazzo abbia una sua vocazione turistica in grado di trasformarsi in uno strategico volano economico per tutta la comunità».