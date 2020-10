Tributi, Forza Giovinazzo bastone e carota con le opposizioni

Il Consiglio comunale del 29 settembre scorso è ancora al centro del dibattito politico ed anzi, negli ultimi giorni sembra essere tema di grandissima attualità. Al centro del dibattito riduzioni, esenzioni ed agevolazioni in fatto di tributi e tasse. Le opposizioni rivendicano un ruolo attivo nelle scelte scaturite dall'assise cittadina e la maggioranza sembra disposta a concederlo, ma con alcuni interrogativi., ad esempio, sottolinea lo sforzo dell'Amministrazione comunale giovinazzese per quello che viene definito un «intervento strutturale e strutturatoche, a causa dell'emergenza Covid, hanno subito ingenti danni economici. Una boccata di ossigeno pari a 270.000 euro, che testimonia ancora una volta la reale vicinanza dell`Amministrazione comunale e della maggioranza ai nostri concittadini, siano essi privati o Partite IVA».Dal direttivo guidato dasi rimarca anche «unutilizzando risorse del bilancio comunale, nonostante i numerosi vincoli e limiti che la contabilità di Stato impone ad una pubblica amministrazione locale».Noi avevamo riassunto tutti gli interventi in questo articolo ( clicca qui ), ma la sezione azzurra si spinge oltre ed usa la carota prima ed il bastone poi per giudicare l'operato degli oppositori in quel Consiglio comunale: «A tal riguardo (a riguardo dei provvedimenti a favore di cittadini ed imprese, ndr), abbiamo apprezzato la collaborazione dell`opposizione - scrivono da Forza Giovinazzo -, in particolar modo del Consigliere comunale Giovanni Camporeale, in merito al ripristino, come già avveniva per gli anni precedenti, dell'aliquota relativa ai contratti a canone concordato.Tuttavia, rimaniamo sconcertati e basiti - è la posizione politica netta - per il voto di astensione dell`intera opposizione alla delibera finale di Consiglio comunale con cui sono state approvate le riduzioni sopra esposte. Pertanto - è l'attacco dei forzisti condito da interrogativi - ci chiediamo: ma la sinistra giovinazzeseÈ davvero dalle parte delle attività produttive locali e delle famiglie in difficoltà ?».