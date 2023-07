Tremendo scontro tra auto all'imbocco della strada statale 16 bis: due feriti

Ancora un incidente lungo le strade di Giovinazzo, in questi primi giorni di luglio, a poche ore da quello, ben più grave, avvenuto in via Molfetta in cui un, sbalzato dalla propria moto, è ricoverato in prognosi riservata: l'ultimo episodio è accaduto nel corso del pomeriggio all'imbocco della strada statale 16 bis.In circostanze ancora non meglio specificate, infatti, attorno alle ore 17.50 di oggi, due auto, unae una, entrambe provenienti dalla strada vicinale Peragineto, si sono scontrare lungo la complanare della strada statale 16 bis, nei pressi dello svincolo Giovinazzo sud in direzione Foggia, rimanendo poi bloccate nel tratto stradale - la prima è finita addirittura nell'aiuola spartitraffico, la seconda è rimasta ferma al centro della strada - e impossibilitate alla marcia.Immediati i soccorsi. Sul posto, sono prontamente accorsi gli operatori delper prestare le prime cure agli occupanti delle vetture: a riportare le conseguenze peggiore i due occupanti - conducente e passeggero - della, rimasti feriti e poi condotti in ospedale, al, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione. Praticamente illeso, invece, il conducente della: la sua auto, intanto, è finita sotto sequestro dallaSul luogo dell'incidente, inoltre, per alcuni accertamenti, sono giunti anche i, mentre i rilievi del caso sono stati svolti dagli agenti del, ora al lavoro, dopo aver ascoltato le versioni degli occupanti dei mezzi coinvolti, per ricostruire l'esatta dinamica.