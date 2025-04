Traslata in Cattedrale la sacra effigie della Madonna delle Grazie

Sono ufficialmente iniziati ieri sera, 27 aprile, i festeggiamenti in onore dia Giovinazzo.La Pia Congregazione di Nostra Signora delle Grazie, sotto la guida spirituale di padre Francesco Depalo e padre Pasquale Rago, ha traslato la sacra effigie sul far della sera dalla chiesetta di San Lorenzo, dove è custodita tutto l'anno, sino alla Concattedrale di Santa Maria Assunta.Due ali di fedeli hanno accompagnato i portatori sino alla intronizzazione all'interno della Cattedrale, dopo i passaggi suggestivi sulla Porta Nuova e su via Marina col sole che scendeva.Quest'oggi, 28 aprile, alle ore 18.30 ci sarà la recita del Santo Rosario ed alle 19.00 la Santa Messa con la preghiera alla Vergine delle Grazie nell'ultimo lunedì del mese.Poi per tutto maggio ci saranno celebrazioni al mattino (ore 9.00) ed alla sera (ore 19.00) in onore della Vergine nel mese a Lei dedicato dalla Chiesa Cattolica.Grazie al contributo di Lorenzo Cannato vi mostriamo alcuni scatti della processione per la traslazione di ieri sera.