Benemerenza al Comm.Sanguedolce
Benemerenza al Comm.Sanguedolce
Speciale

Tradizione, impresa e territorio: il valore celebrato dal premio alla famiglia Sanguedolce

Presso la Camera dei Deputati l’Attestato di Benemerenza al Comm. Luca Sanguedolce

Giovinazzo - venerdì 12 settembre 2025 10.36 Sponsorizzato
Oggi è una giornata che resterà impressa nella storia del Caseificio Sanguedolce e nel cuore di tutti noi.

Presso la Camera dei Deputati a Roma, il nostro fondatore, Comm. Luca Sanguedolce, ha ricevuto l'Attestato di Benemerenza nell'ambito della settima edizione di Apulia Best Company Award, un riconoscimento prestigioso che celebra le eccellenze imprenditoriali pugliesi capaci di distinguersi in Italia e nel mondo.

Un premio che parla di identità e valori


L'Apulia Best Company Award è nato per dare voce e visibilità alle realtà che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono alla crescita economica e culturale della Puglia.
Il conferimento al Comm. Luca Sanguedolce non è soltanto un tributo alla sua visione imprenditoriale, ma anche al percorso di una famiglia che ha fatto del latte, della tradizione casearia e della qualità artigianale i pilastri di un brand riconosciuto e amato: Saporosa di Puglia.
È anche un riconoscimento per le capacità, la competenza e l'impegno di servire le ragioni del bene, del ben fatto e del bello, oltre che del buono.

Un traguardo che guarda al futuro


Questo premio rappresenta un incoraggiamento a proseguire lungo la strada che da anni ci guida: custodire la tradizione senza smettere di innovare, raccontare la nostra terra attraverso i suoi sapori più autentici, portare sulle tavole italiane ed estere l'eccellenza della Burrata di Andria e dei nostri prodotti freschi.

Siamo orgogliosi che l'impegno, la passione e la dedizione di tutta la famiglia Sanguedolce siano stati riconosciuti a così alto livello istituzionale.
Continueremo a lavorare con la stessa passione che ci ha portato fino a qui, certi che questo riconoscimento sia solo una tappa di un percorso ancora più ambizioso.
  • sanguedolce
In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote
12 settembre 2025 In quattro incappucciati, ma il piano salta. In fuga a mani vuote
L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria
12 settembre 2025 L'Academy Giovinazzo è ufficialmente in Seconda Categoria
Altri contenuti a tema
Sanguedolce riconquista Milano: il gusto della Puglia al TuttoFood 2025 Sanguedolce riconquista Milano: il gusto della Puglia al TuttoFood 2025 I sapori autentici di Saporosa di Puglia promuovono l'eccellenza pugliese dal gusto unico
I prodotti caseari di Andria e la pietra pugliese nell’obiettivo fotografico del Caseificio Sanguedolce I prodotti caseari di Andria e la pietra pugliese nell’obiettivo fotografico del Caseificio Sanguedolce Un progetto visivo che esalta le armonie dei contrasti
Sanguedolce al Cibus di Parma: con la Burrata di Andria IGP anche prodotti BIO e senza lattosio Sanguedolce al Cibus di Parma: con la Burrata di Andria IGP anche prodotti BIO e senza lattosio Alla più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano i prodotti tipici della tradizione casearia pugliese
Tecnologia e tradizione, Sanguedolce punta sulla qualità e sulla sicurezza Tecnologia e tradizione, Sanguedolce punta sulla qualità e sulla sicurezza La storica arte casearia sposa l’innovazione grazie a una filiera di produzione controllata, in ambienti protetti e sanificati
1 Specialità “saporose” e di qualità: la filosofia di Sanguedolce Speciale Specialità “saporose” e di qualità: la filosofia di Sanguedolce Da tempo l’azienda andriese è dotata di un laboratorio del controllo qualità e di una camera bianca
Scamorze, ricotte e burrate senza lattosio: Sanguedolce allarga la linea Noncè Speciale Scamorze, ricotte e burrate senza lattosio: Sanguedolce allarga la linea Noncè L'azienda leader nell'arte casearia si arricchisce di nuovi prodotti senza lattosio
Contenitore indumenti saccheggiato: scarpe e vestiti a terra in piazza Garibaldi
12 settembre 2025 Contenitore indumenti saccheggiato: scarpe e vestiti a terra in piazza Garibaldi
Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo
11 settembre 2025 Festa liturgica dell'Esaltazione della Croce: il programma a Giovinazzo
Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII
11 settembre 2025 Rifiuti ovunque: nuovo caso in via Papa Giovanni XXIII
Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
11 settembre 2025 Modifiche alla circolazione ferroviaria da Giovinazzo a Roma tra il 15 ed il 27 settembre
Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo " con buoni didattici
11 settembre 2025 Despar Centro Sud, la nuova edizione di "Scuolafacendo" con buoni didattici
Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
10 settembre 2025 Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
10 settembre 2025 Metropolis Group inaugura a Terlizzi la nuova RSA “Madonna del Rosario”
Ordine architetti della Città Metropolitana di Bari chiede Stati Generali Urbanistica ed Edilizia
10 settembre 2025 Ordine architetti della Città Metropolitana di Bari chiede Stati Generali Urbanistica ed Edilizia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.