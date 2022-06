“Tra palco e realtà. Giovinazzo cresce!”. Michele Sollecito stasera in piazza Vittorio Emanuele II

La colazione a sostegno del candidato Sindacosi appresta a vivere gli ultimi giorni di questa campagna elettorale con il rammarico per un appello al confronto caduto nel vuoto.Mentre nelle città limitrofe si stanno offrendo alle comunità diverse occasioni per un voto consapevole, ponendo i candidati dinanzi ai loro competitor ma soprattutto dinanzi all'elettorato con un quadro completo dei programmi e delle idee, a Giovinazzo pare non sia possibile replicare un confronto, oltre quello avvenuto il 27 maggio presso l'Auditorium don Tonino Bello., commentano dalla coalizione a sostegno di Sollecito.Da qui il tema scelto per il comizio di piazza Vittorio Emanuele II di domenica 5 giugno, alle 20,45 dal titoloUna occasione in cui lo stessoannuncia di voler offrire una visione complessiva dei punti programmatici sinora presentati (e raccolti in una playlist di video brevi) ed un confronto a distanza con quanto proposto dagli altri candidati e coalizioni.L'obiettivo dichiarato a più riprese, anche durante i– il format pensato per portare nei quartieri cittadini i volti dei candidati consiglieri ed i temi del programma – è quello di "dare senso al consenso", facendo maturare una scelta consapevole negli elettori.«Questi sono i giorni in cui si spendono le maggiori energie ed emozioni – ha affermato il vice sindaco uscente, ponendo un monito ai suoi 107 candidati - abbiate tutti rispetto del vostro elettorato, non possiamo pensare solo al voto degli elettori. Ci sottoponiamo al loro giudizio, proponendo una visione con grandissimo impegno quotidiano».Nel programma di coalizione, in distribuzione sotto forma di quotidiano cartaceo, confluiscono e si rendono palesi – ha chiosato Sollecito - «i palpiti della giovinezza e il raziocinio dell'esperienza, le due anime con cui offriamo una proposta valida per il governo di questa città».