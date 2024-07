Touring Juvenatium, il 27 luglio c'è la premiazione del Concorso di Poesia dialettale

Storia locale, riscoperta delle tradizioni da tramandare alle nuove generazioni. Torna l'appuntamento estivo con ilindetto dall'associazione culturaleguidata dal presidente Vito Fumai. L'evento è inserito nel cartellone Giovinazzo Estate 2024 varato dall'amministrazione comunale.Lacon la preziosa collaborazione della Fondazione "Famiglia Piscitelli D'Agostino" ha quindi organizzato la serata di declamazione e premiazione della X Edizione del Concorso di Poesia dialettale per sabato 27 luglio, all'interno dell'atrio dell'Istituto Vittorio Emanuele II. Si parte alle ore 20.00«Partendo da un vecchio detto - spiegano dall'associazione di corso Amedeo d'Aosta - "Nan stè zéite ca nan ze chjange, nan stè mùerte can an ze rèite" il tema proposto quest'anno è stato "Cudde fatte ca faciajve chiange…cudde fatte ca faciajve réite": agli autori la libertà di scegliere se comporre su un evento, un aneddoto, un ricordo, una testimonianza o semplicemente una fantasia che facesse ridere o commuovere».E, come in tutte le rassegne letterarie, quasi in ossequio al tema, ci sarà modo per piangere e per ridere, per fermarsi a riflettere e per rimarcare vizi e virtù espressi attraverso il vernacolo. La serata sarà allietata dalla musica dal vivo del gruppo musicale The Black Shadow e dall'intervento del maestro pasticcere, nonché socio Touring di antica data, Nicola Giotti.