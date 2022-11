Torna questo pomeriggio il Consiglio comunale di Giovinazzo

Torna questo pomeriggio, martedì 29 novembre, il Consiglio comunale di Giovinazzo. Il presidente Francesco Cervone ha convocato una seduta della massima assise per le ore 18.30. Di seguito l'ordine del giorno.1. Risposta orale all' interrogazione prot. n. 22729 del 31.10.2022 ai sensi degli artt. 42 e ss. del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;2. Comunicazioni del Sindaco. Consegna di pergamena al sig. Girolamo Luca Laruccia, distintosi per l'impegno profuso nell'ambito sociale ed artistico;3. Approvazione della nuova Carta dei Diritti della Bambina;4. Piano Sociale di Zona. Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Giovinazzo e il Comune di Molfetta per la gestione associata del sistema integrato delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali.