Torna la nautica ad ExpoLevante, ospite d'eccezione la Jonian Dolphin Conservation

Novità assoluta di Expolevante 2023 è il grande ritorno della Nautica per gli appassionati del mare. Nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante oltre 2 mila mq saranno dedicati ai professionisti del settore marittimo, un'intera area che raduna cantieri, produttori di accessori, rivenditori di motori marini e l'intera filiera dei servizi.

Nello specifico saranno esposte imbarcazioni da diporto, motori fuoribordo ed accessori elettronici per la pesca e la nautica in generale.

Uno spazio espositivo ideale per fare networking e incontrare altri appassionati del mare o semplicemente ammirare da vicino delle vere opere d'arte grazie al nutrito elenco di espositori:

Vuesse Nautica - Motori fuoribordo "TOHATSU" con presentazione del nuovo "40 Mega", il nuovo "MFS115" e il nuovo 5hp alimentato esclusivamente a GPL (MOTORE ECOLOGICO, Barche "CANTIERE ALBATROS", Gommoni "VUESSE", Motori fuoribordo "SELVA"

Liqui Moly - Lubrificanti, additivi e prodotti chimici

Scr Service Marine - motori fuoribordo "MERCURY", Barche "AQUABAT"; Barche "RANIERI" Gommoni "SPX RIB"

Egc Eelettronica - Elettronica di bordo con i seguenti brand : "GARMIN, RAYMARINE, FURUNO, HUMMINBIRD, LOWRANCE, MOTORGUIDE"

Calpasen - Motori fuoribordo, Barche

Nautica Flaviale - motori fuoribordo "SUZUKY", gommoni "AVILA"

Buonomo Marine - Barche di propria produzione

Rent me Charter - Promozione attività di noleggio barche e catamarano a Monopoli, Barche "POSEIDON BOAT".

Neo Yacht & Composite - nell'area espositiva sarà presente un NEO 430 Roma di 12 mt della Neo Yacht and Composite dell'ingegnere e velista olimpionico Paolo Semeraro. L'imbarcazione totalmente costruita in carbonio sarà presentata in fase di costruzione, per far capire ai visitatori la tecnologia utilizzata nella produzione di imbarcazioni racer (da competizioni per gare internazionali).

Nello spazio dedicato alla Nautica saranno inoltre presenti le Aree Marine Protette di Torre Guaceto e Porto Cesareo che presenteranno attraverso filmati e visori 3D percorsi naturalistici alla scoperta dei fondali marini.

Interessanti saranno anche i loro progetti sul recupero delle tartarughe e sul monitoraggio delle coste alla ricerca di nidi dove hanno deposto le uova.

Ospite d'eccezione sarà l'associazione di ricerca scientifica Jonian Dolphin Conservation finalizzata allo studio dei cetacei del Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale.

Con quattro postazioni farà provare ai visitatori l'emozione di scoprire attraverso visori 3D il mondo sommerso dei delfini.