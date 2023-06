Torna il maltempo su Giovinazzo. Martedì la giornata peggiore

Piogge abbondanti previste per il 6 giugno

La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta gialla relativa a rischio idrogeologico per temporali, valida per 12 ore dalle ore 8.00 alle ore 20,00 di oggi (5 giugno).L'allerta riguarda diverse zone del territorio regionale, tra le quali la Puglia centrale adriatica, in cui rientra il territorio comunale di Giovinazzo, ed è riferita alla previsione di "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".Trattandosi di allerta gialla, corrispondente a criticità ordinaria, i comuni interessati attiveranno la fase operativa di attenzione, monitorando l'evolversi della situazione localmente.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare il portale della Protezione civile regionale, la pagina web del servizio InfoAlert365 della Protezione civile comunale e il relativo canale Telegram.