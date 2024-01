Domenica 7 gennaio col maltempo su Giovinazzo

Temperature in discesa. Pioggia per buona parte della giornata

DOMENICA 7 GENNAIO

Il vento di Libeccio, che soffierà con moderata intensità su Giovinazzo, porterà maltempo sulla costa adriatica pugliese in questa prima domenica del 2024.Mattinata con cielo coperto e pioggia debole. Mare da molto mosso a mosso, con moto ondoso in attenuazione. Massime in discesa sui 13°. Pioggerellina anche al pomeriggio e sino al tramonto. Serata nuvolosa e temperature minime della notte sui 9°.Settimana caratterizzata dal maltempo sino a giovedì 11 gennaio.SOLE - Sorge: 7:18, Tramonta: 16:38LUNA - Leva: 3:10, Cala: 12:52 - Luna calante