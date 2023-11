Grandine e nevischio su Giovinazzo

su Giovinazzo.È questa la condizione meteo questa sera, 25 novembre, su tutta la costa a nord di Bari, con mare in burrasca ed onde alte anche due metri e mezzo. La grandine ha iniziato a cadere per qualche minuto intorno alle 19.45, grandine poi divenuta nevischio.Generale Inverno si è fatto sentire improvvisamente e nel pomeriggio le mareggiateche in estate erano state epicentro della movida di Ponente.Danni ad alberature in diverse zone della città.Nelle prossime ore atteso ancora forte maltempo con rovesci copiosi e ventilazione sostenuta da quadranti nord-occidentali.Gli aggiornamenti meteo ulteriori sul nostro portale a mezzanotte.