Il Festival "Del racconto, il Film" torna a Giovinazzo

Non solo campagna elettorale, per fortuna, verrebbe da dire.Stasera, alle ore 19.00, nell'Anfiteatro a Levante, in piazzale Aeronautica Militare, torna dopo due anni ilgiunto alla sua XIII edizione sotto la direzione diStasera sarà protagonista il libro (il racconto) di(Einaudi edizioni) da cui è stato tratto l'omonimo film diretto da. Entrambi saranno ospiti a Levante e con loro ci saranno la giornalista de La Repubblica e sceneggiatrice Antonella Gaeta e la presidente di Giraffa Onlus, Maria Pia Vigilante.Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti. L'evento è inserito nel vasto cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'assessorato alla Cultura del Comune di Giovinazzo, guidato da Cristina Piscitelli.