Tommaso Pappagallo riconfermato direttore artistico della Festa della Musica di Giovinazzo

L'assemblea generale dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, riunitasi il 13 aprile 2023, con voto unanime, ha deliberato di nominareDirettore Artistico della Festa della Musica che si terrà in Giovinazzo nella data canonica del 21 giugno 2023 così come stabilito dal Ministero della Cultura per festeggiare il solstizio d'estate. Il riconfermato Direttore Artistico sarà affiancato dal Consigliere giovinazzese dell'Accademia Paolo Dinatale.«Sono felice di questa riconferma alla guida della Festa della Musica di Giovinazzo – ha detto Tommaso Pappagallo – perché mi consente di continuare il lavoro virtuoso di promozione di questa stupenda arte iniziato lo scorso anno. Verranno triplicate le piazze interessate alle esibizione dei complessi e dei singoli musicisti che si iscriveranno come da regolamento internazionale. Per questo motivo – ha chiosato Pappagallo – ritengo opportuno coinvolgere importanti esperti del settore che saranno responsabili dei vari luoghi che stiamo individuando, oltre a Piazza Meschino dove lo scorso anno c'è stata grande partecipazione di pubblico».La Festa della Musica, indetta dal Ministero della Cultura e dalla Commissione Europea, nell'edizione 2023 giungerà alla 29ª edizione e quest'anno ha come slogan identificativo:«Sono davvero contento della nomina di Tommaso Pappagallo – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia - perché lo ritengo affidabile da un punto di vista organizzativo e capace di coinvolgere musicisti di spessore che ne sanciranno il successo. Per quanto mi riguarda ho chiesto al neo Direttore – ha concluso De Matteo – di confermare il concerto di musica all'alba presso Santi&Marinai dove alle cinque del mattino, come lo scorso anno, la musica accompagnerà il sorgere del sole. Ottima overture per una Festa straordinaria.»